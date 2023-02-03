Boeing 737 здійснив аварійну посадку в Абу-Дабі після загоряння двигуна

Літак Boeing 737 авіакомпанії Air India Express виконував рейс між Абу-Дабі та індійським Кожікоде, але був змушений повернути назад незабаром після зльоту, бо один із його двигунів спалахнув. Про це повідомило Головне управління цивільної авіації Індії.

3 лютого 2023 року о 02:11 ранку літак Air India Express вилетів із Абу-Дабі до міста Кожікоде на Півдні Індії, але був змушений повернути назад невдовзі після зльоту через загоряння одного з двигунів. Boeing 737-800 виконував рейс IX 348.

Авіаційний регулятор Індії DGCA опублікував заяву, в якій, зокрема, йдеться: «Сьогодні літак Air India Express B737-800 VT-AYC, який виконував рейс IX 348 маршрутом Абу-Дабі-Калікут (Кожікоде), був змушений повернутися через загоряння двигуна №1 на висоті 300 метрів під час набору висоти».

За даними авіакомпанії, літак здійснив безпечну посадку, ніхто зі 184 пасажирів не постраждав. Boeing 737–800 було отримано Air India Express у 2009 році. Станом на кінець 2022 року 13-річний літак налітав майже 47 000 годин за 15 322 льотні цикли.

Це не перший випадок загоряння двигунів у новому році.

10 січня Boeing 757 авіакомпанії Delta Air Lines перервав зліт після того, як з правого боку літака було помічено полум’я, за яким пішов дим, що охопив крило.

Рейс вилетів з аеропорту Джона Уейна в окрузі Оріндж і прямував до міжнародного аеропорту Атланти Хартсфілд-Джексон. Один із пасажирів зняв відео під час зльоту, на якому видно стовпи густого чорного диму, що підіймаються з-під крила літака.

На борту було 172 пасажири, і, на щастя, повідомлень про постраждалих не надходило. Кінець кінцем літак був відбуксований назад до телетрапу, і повідомлень про будь-які збої в роботі аеропорту не надходило.

Декількома тижнями раніше, у листопаді 2022 року, літак Aerostan Boeing 747–200, який виконував рейс KW-4053 між Макао (Китай) та Бішкеком (Киргизстан), раптово припинив набір висоти приблизно на 3 000 метрів після відмови двигуна.

Другий двигун Pratt & Whitney JT9D, розташований ліворуч по борту, почав видавати тріск і сполохи полум’я. Екіпаж заглушив двигун і повернувся до Макао, благополучно приземлившись через 40 хвилин після вильоту.

Це другий інцидент за тиждень із літаком Air India Express, який здійснив вимушену посадку. 30 січня в аеропорту Кочин була оголошена надзвичайна ситуація, коли літак AI Express Boeing 737, що летів із Шарджі, повідомив про передбачувану відмову гідравліки.

В аеропорту повідомили, що «надзвичайну ситуацію було оголошено о 20:04, і літак благополучно приземлився о 20:36». На борту літака перебували 193 пасажири та шість членів екіпажу, повідомлень про постраждалих немає.