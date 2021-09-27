Колишній радник Джорджа Буша: Байден втомився від України

Колишній радник Джорджа Буша, професор Єльського університету Томас Грем пояснив, чому Вашингтон більше не має наміру обговорювати Київ з Москвою.

За його словами, Джо Байден виключив українське питання з поля переговорів з Росією, оскільки втома від української теми зростає на Заході, зокрема у Вашингтоні. Американці розуміють, що загальне розуміння з цього питання малоймовірно, тому глава Білого дому не буде намагатися щось кардинально змінити.

«Байден хоче зберегти статус-кво з Росією. Він розуміє, що можливість просунутися по українській темі мінімальна, і великого прогресу тут не добитися. Тому він постарається зберегти все, щоб не було різких рухів ні в одну зі сторін. Він був би задоволений цим», – зазначив Грем.

Коментуючи візит Володимира Зеленського в Вашингтон, екс-радник назвав відносини між США і Україною млявими. На його думку, на зустрічі лідерів не було спроб тиску на Росію. «Головний пріоритет Києва сьогодні – вирішення внутрішніх проблем», – резюмував він.