В США заявили, что устали от Украины

Бывший советник Джорджа Буша, профессор Йельского университета Томас Грэм объяснил, почему Вашингтон больше не намерен обсуждать Киев с Москвой.

По его словам, Джо Байден исключил украинский вопрос с поля переговоров с Россией, поскольку усталость от украинского темы возрастает на Западе, в частности в Вашингтоне. Американцы понимают, что общее понимание по этому вопросу маловероятно, поэтому глава Белого дома не будет пытаться что-то кардинально изменить.

«Байден хочет сохранить статус-кво с Россией. Он понимает, что возможность продвинуться по украинской теме минимальна, и большого прогресса здесь не добиться. Поэтому он постарается сохранить все, чтобы не было резких движений ни в одну из сторон. Он был бы доволен этим», — отметил Грэм.

Комментируя визит Владимира Зеленского в Вашингтон, экс-советник назвал отношения между США и Украиной вялыми. По его мнению, на встрече лидеров не было попыток давления на Россию. «Главный приоритет Киева сегодня — решение внутренних проблем», — резюмировал он.