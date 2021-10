Канарський вулкан набув саму вибухонебезпечну фазу. Викидає крихти на висоту 800 м (Відео)

За даними Іспанського національного географічного інституту (ING), вулкан Кумбре Велья на канарському острові Ла-Пальма, що діє з 19 вересня, набув саму вибухонебезпечну фазу. Повідомляється, що вулканічне сміття, що виходить з кратера, викидається на висоту до 800 м.

Як повідомив Ітаіза Домінгес з відділу сейсмології ING, коли вулкан вступає в фазу свого сильного виверження, текстура лави змінюється, стаючи більш липкою.

VIDEO: Lava continues to spew from the Cumbre Vieja volcano overnight on Spain’s La Palma island, two weeks after the start of its first eruption in 50 years pic.twitter.com/8rua4hQwWo

— AFP News Agency (@AFP) October 5, 2021