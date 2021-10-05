Канарський вулкан набув саму вибухонебезпечну фазу. Викидає крихти на висоту 800 м (Відео)

За даними Іспанського національного географічного інституту (ING), вулкан Кумбре Велья на канарському острові Ла-Пальма, що діє з 19 вересня, набув саму вибухонебезпечну фазу. Повідомляється, що вулканічне сміття, що виходить з кратера, викидається на висоту до 800 м.

Як повідомив Ітаіза Домінгес з відділу сейсмології ING, коли вулкан вступає в фазу свого сильного виверження, текстура лави змінюється, стаючи більш липкою.

VIDEO: Lava continues to spew from the Cumbre Vieja volcano overnight on Spain’s La Palma island, two weeks after the start of its first eruption in 50 years pic.twitter.com/8rua4hQwWo — AFP News Agency (@AFP) October 5, 2021

За даними іспанського дослідницького інституту, збільшення кількості вулканічних уламків та інших пірокластичних матеріалів, викинутих з кратера за останні 24 години, також змінило зовнішній вигляд кратера.

Також більше 30 землетрусів було зареєстровано в районі Кумбре Велья з півночі, найсильніший з яких було 3,9 градуса.

Así de rápido está fluyendo el río de lava en La Palma. pic.twitter.com/jkFqJlrs5g — La Palma | En Directo🌋 (@LaPalmaErupcion) October 1, 2021

У понеділок на Ла-Пальмі сейсмологи підтвердили понад 100 підземних поштовхів, зазначивши, що їх зростаюче число пов’язане зі збільшенням активності на Кумбре Велья.

Тим часом португальські служби підтвердили, що в неділю і понеділок на атлантичному архіпелазі Азорських островів було зареєстровано підвищену кількість діоксиду сірки в повітрі, пов’язане з прибуттям вулканічного диму з острова Ла-Пальма. У вівторок вранці гази і пил, що викидаються Кумбре Велья, в свою чергу досягли Карибського моря.