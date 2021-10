Канарский вулкан находится на самой стадии извержения. Выбрасывает крошки на 800 м (Видео)

По данным Испанского национального географического института (ING), вулкан Кумбре Вьеха на канарском острове Ла-Пальма, действующий с 19 сентября, вступил в самую взрывоопасную фазу. Сообщается, что вулканический мусор, выходящий из кратера, выбрасывается на высоту до 800 м.

Как сообщил Итаиза Домингес из отдела сейсмологии ING, когда вулкан вступает в фазу своего сильнейшего извержения, текстура лавы изменяется, становясь более липкой.

VIDEO: Lava continues to spew from the Cumbre Vieja volcano overnight on Spain’s La Palma island, two weeks after the start of its first eruption in 50 years pic.twitter.com/8rua4hQwWo

— AFP News Agency (@AFP) October 5, 2021