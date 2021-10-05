ГлавнаяСШАКанарский вулкан находится на самой стадии извержения. Выбрасывает крошки на 800 м...
США

Канарский вулкан находится на самой стадии извержения. Выбрасывает крошки на 800 м (Видео)

Евгений Подольский

По данным Испанского национального географического института (ING), вулкан Кумбре Вьеха на канарском острове Ла-Пальма, действующий с 19 сентября, вступил в самую взрывоопасную фазу. Сообщается, что вулканический мусор, выходящий из кратера, выбрасывается на высоту до 800 м.

Как сообщил Итаиза Домингес из отдела сейсмологии ING, когда вулкан вступает в фазу своего сильнейшего извержения, текстура лавы изменяется, становясь более липкой.

По данным испанского исследовательского института, увеличение количества вулканических обломков и других пирокластических материалов, выброшенных из кратера за последние 24 часа, также изменило внешний вид кратера.

Также более 30 землетрясений было зарегистрировано в районе Кумбре Вьеха с севера, самое сильное из которых было 3,9 градуса.

В понедельник на Ла-Пальме сейсмологи подтвердили более 100 подземных толчков, отметив, что их растущее число связано с увеличением активности на Кумбре Вьеха.

Между тем португальские службы подтвердили, что в воскресенье и понедельник на атлантическом архипелаге Азорских островов было зарегистрировано повышенное количество диоксида серы в воздухе, связанное с прибытием вулканического дыма с острова Ла-Пальма. Во вторник утром газы и пыль, выбрасываемые Кумбре Вьеха, в свою очередь достигли Карибского моря.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодапандемияДжо БайденвакцинаКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International