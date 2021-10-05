Канарский вулкан находится на самой стадии извержения. Выбрасывает крошки на 800 м (Видео)

По данным Испанского национального географического института (ING), вулкан Кумбре Вьеха на канарском острове Ла-Пальма, действующий с 19 сентября, вступил в самую взрывоопасную фазу. Сообщается, что вулканический мусор, выходящий из кратера, выбрасывается на высоту до 800 м.

Как сообщил Итаиза Домингес из отдела сейсмологии ING, когда вулкан вступает в фазу своего сильнейшего извержения, текстура лавы изменяется, становясь более липкой.

VIDEO: Lava continues to spew from the Cumbre Vieja volcano overnight on Spain’s La Palma island, two weeks after the start of its first eruption in 50 years pic.twitter.com/8rua4hQwWo — AFP News Agency (@AFP) October 5, 2021

По данным испанского исследовательского института, увеличение количества вулканических обломков и других пирокластических материалов, выброшенных из кратера за последние 24 часа, также изменило внешний вид кратера.

Также более 30 землетрясений было зарегистрировано в районе Кумбре Вьеха с севера, самое сильное из которых было 3,9 градуса.

Así de rápido está fluyendo el río de lava en La Palma. pic.twitter.com/jkFqJlrs5g — La Palma | En Directo🌋 (@LaPalmaErupcion) October 1, 2021

В понедельник на Ла-Пальме сейсмологи подтвердили более 100 подземных толчков, отметив, что их растущее число связано с увеличением активности на Кумбре Вьеха.

Между тем португальские службы подтвердили, что в воскресенье и понедельник на атлантическом архипелаге Азорских островов было зарегистрировано повышенное количество диоксида серы в воздухе, связанное с прибытием вулканического дыма с острова Ла-Пальма. Во вторник утром газы и пыль, выбрасываемые Кумбре Вьеха, в свою очередь достигли Карибского моря.