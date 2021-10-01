Голова казначейства США: наслідки дефолту США можуть бути “катастрофічними”

Джанет Єллен попередила, що дефолт, який може статися 18 жовтня, поставить під загрозу статус долара як світової резервної валюти.

Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила законодавців про “катастрофічні” наслідки, які можуть статися, якщо Конгрес до 18 жовтня не підвищить встановлену законом стелю боргу або не призупинить обмеження щодо запозичень.

За її словами, бездіяльність може призвести до стихійного економічного спаду та фінансової кризи.

На слуханнях у Комітеті з питань банківської справи Сенату, де вона дала свідчення голові ФРС Джерому Пауеллу, Єллен чітко окреслила, що, на її думку, станеться, якщо Конгрес до цієї дати не погодиться щодо максимальної заборгованості.

Міністерство фінансів вважає, що в цей день США зіткнеться з дефолтом

“Це було б катастрофічним для американської економіки, для світових фінансових ринків та для мільйонів сімей та працівників, чия фінансова безпека була б під загрозою через затримки платежів”, – сказала Єллен.

Йеллен попередила, що наслідки бездіяльності відчуються у всій економіці. За її словами, людям похилого віку може загрожувати виплата пенсій, військовослужбовці не знатимуть, коли прийде їхня зарплата, а процентні ставки за кредитними картками, автокредитами та іпотеками можуть зрости.

Вона припустила, що дефолт поставить під загрозу статус долара як світової резервної валюти, що, на думку демократів, стане подарунком Китаю.

Виступаючи з Національною асоціацією економіки підприємств пізніше у вівторок, Єллен припустила, що недієздатний Конгрес може становити більш серйозну економічну загрозу, ніж пандемія.

“Закриття уряду зашкодить нашій здатності реагувати на пандемію та порушить нормальне функціонування уряду”, – сказала вона.

«Як би болісно це не було, неможливість вирішити проблему обмеження боргу та невиконання наших національних зобов’язань буде набагато гіршою. Це, ймовірно, спровокує історичний фінансовий крах і призведе нашу економіку до рецесії», – сказала Єллен.

Зараз борг федерального уряду становить 28,4 трлн доларів.

Конгрес послідовно підвищував верхню межу боргу або врешті-решт скасував його на деякий час, щоб запобігти дефолту США за боргами, що може спричинити світову фінансову кризу.

Довгострокові позики федерального уряду призначені для оплати заходів, які вже затвердив Конгрес, включаючи допомогу у відновленні економіки США після пандемії коронавірусу.

Республіканці заявили, що підтримають окремий законопроект, який дозволить уряду продовжувати працювати до грудня, поки тривають переговори про бюджет, але не документ, що поєднує ці заходи з підвищенням граничного боргу.

“Ми не хочемо допомагати демократам підвищити стежу боргу, поки вони за зачиненими дверима складають необдуманий податок та план витрат історичних розмірів”, – заявив лідер республіканців Сенату Мітч МакКоннелл.