18 октября США может ожидать дефолт: последствия могут быть «катастрофическими»

Йеллен предупредила, что дефолт, который может произойти 18 октября, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.

Министр финансов США Йеллен предупредила законодателей о «катастрофические» последствия, которые могут произойти, если Конгресс до 18 октября не повысит установленную законом потолок долга либо не приостановит ограничение заимствований.

По ее словам, бездействие может привести к стихийному экономического спада и финансового кризиса.

На слушаниях в Комитете по вопросам банковского дела Сената, где она дала показания голове ФРС Джерому Пауэллу, Йеллен четко обозначила, что, по ее мнению, произойдет, если Конгресс до этой даты не согласится по максимальной задолженности.

Министерство финансов считает, что в этот день США столкнется с дефолтом

«Это было бы катастрофическим для американской экономики, для мировых финансовых рынков и для миллионов семей и работников, чья финансовая безопасность была бы под угрозой из-за задержки платежей», — сказала Йеллен.

Йеллен предупредила, что последствия бездействия видчуються во всей экономике. По ее словам, пожилым людям может грозить выплата пенсий, военнослужащие не будут знать, когда придет их зарплата, а процентные ставки по кредитным картам, автокредитам и ипотекам могут возрасти.

Она предположила, что дефолт поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты, что, по мнению демократов, станет подарком Китая.

Выступая с Национальной ассоциацией экономики предприятий позднее во вторник, Йеллен предположила, что недееспособный Конгресс может составлять более серьезную экономическую угрозу, чем пандемия.

«Закрытие правительства повредит нашей способности реагировать на пандемию и нарушит нормальное функционирование правительства», — сказала она.

«Как бы болезненно это ни было, невозможность решить проблему ограничения долга и невыполнения наших национальных обязательств будет гораздо хуже. Это, вероятно, спровоцирует исторический финансовый крах и приведет нашу экономику к рецессии », — сказала Йеллен.

Сейчас долг федерального правительства составляет 28,4 трлн долларов.

Конгресс последовательно повышал верхнюю границу долга или в конце концов отменил его на некоторое время, чтобы предотвратить дефолт США по долгам, что может привести мировой финансовый кризис.

Долгосрочные займы федерального правительства предназначены для оплаты мероприятий, которые уже утвердил Конгресс, включая помощь в восстановлении экономики США после пандемии коронавируса.

Республиканцы заявили, что поддержат отдельный законопроект, который позволит правительству продолжать работать до декабря, пока продолжаются переговоры о бюджете, но не документ, объединяющий эти меры с повышением предельного долга.

«Мы не хотим помогать демократам повысить слежу долга, пока они за закрытыми дверями составляют необдуманный налог и план расходов исторических размеров», — заявил лидер республиканцев Сената Митч МакКоннелл.