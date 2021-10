Двоє загинули в авіакатастрофі в Каліфорнії (Відео)

Як повідомляє Associated Press, щонайменше двоє людей загинули в результаті краху невеликого літака в передмісті Сан-Дієго, і ще як мінімум двоє отримали поранення.

Літня пара була врятована з одного з будинків, що постраждали в авіакатастрофі. Принаймні, ще три будинки зазнали значних збитків, і кілька автомобілів згоріли.

Компанія експрес-доставки UPS підтвердила, що її вантажівка була зруйнована в результаті аварії, а водій загинув.

Video showing just moments after a plane crash in Santee, San Diego. According to media reports, the plane hit a UPS truck, killing the driver. 2 homes are on fire, says @MarcellaNews8 . pic.twitter.com/QAF0JsPI75

⚠️🇺🇸#URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

Updates to follow! pic.twitter.com/Hum2FRM4S9

— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 11, 2021