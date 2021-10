Двое погибли в авиакатастрофе в Калифорнии (видео)

Как сообщает Associated Press, по меньшей мере два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в пригороде Сан-Диего, и еще как минимум двое получили ранения.

Пожилая пара была спасена из одного из домов, пострадавших в авиакатастрофе. По крайней мере, еще три дома понесли значительные убытки, и несколько автомобилей сгорели.

Компания экспресс-доставки UPS подтвердила, что ее грузовик был разрушен в результате аварии, а водитель погиб.

Video showing just moments after a plane crash in Santee, San Diego. According to media reports, the plane hit a UPS truck, killing the driver. 2 homes are on fire, says @MarcellaNews8 . pic.twitter.com/QAF0JsPI75

⚠️🇺🇸#URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

Updates to follow! pic.twitter.com/Hum2FRM4S9

