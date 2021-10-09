Чергові поштовхи вулкана Кумбре Велья. Із розірваного кратера випливає новий потік лави (Відео)

У період з п’ятниці по суботу спостерігалося значне зростання активності вулкана Кумбре-Велья на канарському острові Ла-Пальма. В результаті розриву частин кратера викид лави посилився, що призвело до руйнування інших будівель.

Згідно суботнім оцінками влади Ла-Пальми, де 19 вересня почалося виверження вулкана Кумбре-Велья, вулкан вже зруйнував близько 1200 будинків.

La colada de lava avanza imparable por el camino de La Vinagrera a las 13,00 hora canaria / The lava flow moves unstoppable through the Camino de La Vinagrera at 13,00 Canarian time pic.twitter.com/z7OEIURa6k — INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

Як пояснюється в суботній заяві Інституту вулканології Канарських островів (Involcan), нові потоки лави з’явилися через розрив північній частині кратера, що прямує в бік Атлантичного океану.

Más imágenes de la nueva colada de lava que desciende por el Camino de los Campitos y el de la Vinagrera/ More footage of the new lava flow descending by the Camino de los Campitos and the La Vinagrera pic.twitter.com/bRlZAvZXMG — INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

Іспанські вулканологи очікують, що новий потік лави досягне узбережжя Ла-Пальми протягом наступних 24 годин. За їхніми оцінками, вулканічна магма вже покрила майже півтисячі гектарів острова.

📢 Información #ErupcionLaPalma ▶️ 180 terremotos desde último comunicado. 56 sentidos. Máximo 4,3 ayer

▶️ Tremor estable. Sin pulsos de intensifación

▶️ Altura columna eruptiva a las 7:30 UTC: 2.200 masl

▶️ Altura nube dispersión: 3.500 masl (al este)

👉https://t.co/QtRkBg3WUA pic.twitter.com/JjPYgYfyOQ — IGN-CNIG (@IGNSpain) October 8, 2021

Тим часом експерти Національного географічного інституту Іспанії (IGN) відзначили посилення сейсмічної активності в районі вулкана. Всього з п’ятниці по суботу було зареєстровано близько 100 розрядів.

IGN зазначила, що протягом останніх 24 годин також відбулося збільшення сили землетрусів. Найсильніший землетрус магнітудою 4,3 бала.