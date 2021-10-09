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Чергові поштовхи вулкана Кумбре Велья. Із розірваного кратера випливає новий потік лави (Відео)

Євгеній Подольський

У період з п’ятниці по суботу спостерігалося значне зростання активності вулкана Кумбре-Велья на канарському острові Ла-Пальма. В результаті розриву частин кратера викид лави посилився, що призвело до руйнування інших будівель.

Згідно суботнім оцінками влади Ла-Пальми, де 19 вересня почалося виверження вулкана Кумбре-Велья, вулкан вже зруйнував близько 1200 будинків.

Як пояснюється в суботній заяві Інституту вулканології Канарських островів (Involcan), нові потоки лави з’явилися через розрив північній частині кратера, що прямує в бік Атлантичного океану.

Іспанські вулканологи очікують, що новий потік лави досягне узбережжя Ла-Пальми протягом наступних 24 годин. За їхніми оцінками, вулканічна магма вже покрила майже півтисячі гектарів острова.

Тим часом експерти Національного географічного інституту Іспанії (IGN) відзначили посилення сейсмічної активності в районі вулкана. Всього з п’ятниці по суботу було зареєстровано близько 100 розрядів.

IGN зазначила, що протягом останніх 24 годин також відбулося збільшення сили землетрусів. Найсильніший землетрус магнітудою 4,3 бала.

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