Чергові поштовхи вулкана Кумбре Велья. Із розірваного кратера випливає новий потік лави (Відео)

У період з п’ятниці по суботу спостерігалося значне зростання активності вулкана Кумбре-Велья на канарському острові Ла-Пальма. В результаті розриву частин кратера викид лави посилився, що призвело до руйнування інших будівель.

Згідно суботнім оцінками влади Ла-Пальми, де 19 вересня почалося виверження вулкана Кумбре-Велья, вулкан вже зруйнував близько 1200 будинків.

La colada de lava avanza imparable por el camino de La Vinagrera a las 13,00 hora canaria / The lava flow moves unstoppable through the Camino de La Vinagrera at 13,00 Canarian time pic.twitter.com/z7OEIURa6k

Як пояснюється в суботній заяві Інституту вулканології Канарських островів (Involcan), нові потоки лави з’явилися через розрив північній частині кратера, що прямує в бік Атлантичного океану.

Más imágenes de la nueva colada de lava que desciende por el Camino de los Campitos y el de la Vinagrera/ More footage of the new lava flow descending by the Camino de los Campitos and the La Vinagrera pic.twitter.com/bRlZAvZXMG

