Очередные толчки вулкана Кумбре Вьеха. Из разорванного кратера вытекает новый поток лавы (Видео)

В период с пятницы по субботу наблюдался значительный рост активности вулкана Кумбре Вьеха на канарском острове Ла-Пальма. В результате разрыва частей кратера выброс лавы усилился, что привело к разрушению других построек.

Согласно субботним оценкам властей Ла-Пальмы, где 19 сентября началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха, вулкан уже разрушил около 1200 зданий.

La colada de lava avanza imparable por el camino de La Vinagrera a las 13,00 hora canaria / The lava flow moves unstoppable through the Camino de La Vinagrera at 13,00 Canarian time pic.twitter.com/z7OEIURa6k

Как поясняется в субботнем заявлении Института вулканологии Канарских островов (Involcan), новые потоки лавы появились из-за разрыва северной части кратера, направляющегося в сторону Атлантического океана.

Más imágenes de la nueva colada de lava que desciende por el Camino de los Campitos y el de la Vinagrera/ More footage of the new lava flow descending by the Camino de los Campitos and the La Vinagrera pic.twitter.com/bRlZAvZXMG

— INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021