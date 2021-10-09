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Очередные толчки вулкана Кумбре Вьеха. Из разорванного кратера вытекает новый поток лавы (Видео)

Евгений Подольский

В период с пятницы по субботу наблюдался значительный рост активности вулкана Кумбре Вьеха на канарском острове Ла-Пальма. В результате разрыва частей кратера выброс лавы усилился, что привело к разрушению других построек.

Согласно субботним оценкам властей Ла-Пальмы, где 19 сентября началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха, вулкан уже разрушил около 1200 зданий.

Как поясняется в субботнем заявлении Института вулканологии Канарских островов (Involcan), новые потоки лавы появились из-за разрыва северной части кратера, направляющегося в сторону Атлантического океана.

Испанские вулканологи ожидают, что новый поток лавы достигнет побережья Ла-Пальмы в течение следующих 24 часов. По их оценкам, вулканическая магма уже покрыла почти полтысячи гектаров острова.

Между тем эксперты Национального географического института Испании (IGN) отметили усиление сейсмической активности в районе вулкана. Всего с пятницы по субботу было зарегистрировано около 100 разрядов.

IGN отметила, что в течение последних 24 часов также произошло увеличение силы землетрясений. Самое сильное землетрясение магнитудой 4,3 балла.

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