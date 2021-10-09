Очередные толчки вулкана Кумбре Вьеха. Из разорванного кратера вытекает новый поток лавы (Видео)

В период с пятницы по субботу наблюдался значительный рост активности вулкана Кумбре Вьеха на канарском острове Ла-Пальма. В результате разрыва частей кратера выброс лавы усилился, что привело к разрушению других построек.

Согласно субботним оценкам властей Ла-Пальмы, где 19 сентября началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха, вулкан уже разрушил около 1200 зданий.

La colada de lava avanza imparable por el camino de La Vinagrera a las 13,00 hora canaria / The lava flow moves unstoppable through the Camino de La Vinagrera at 13,00 Canarian time pic.twitter.com/z7OEIURa6k — INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

Как поясняется в субботнем заявлении Института вулканологии Канарских островов (Involcan), новые потоки лавы появились из-за разрыва северной части кратера, направляющегося в сторону Атлантического океана.

Más imágenes de la nueva colada de lava que desciende por el Camino de los Campitos y el de la Vinagrera/ More footage of the new lava flow descending by the Camino de los Campitos and the La Vinagrera pic.twitter.com/bRlZAvZXMG — INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

Испанские вулканологи ожидают, что новый поток лавы достигнет побережья Ла-Пальмы в течение следующих 24 часов. По их оценкам, вулканическая магма уже покрыла почти полтысячи гектаров острова.

📢 Información #ErupcionLaPalma ▶️ 180 terremotos desde último comunicado. 56 sentidos. Máximo 4,3 ayer

▶️ Tremor estable. Sin pulsos de intensifación

▶️ Altura columna eruptiva a las 7:30 UTC: 2.200 masl

▶️ Altura nube dispersión: 3.500 masl (al este)

👉https://t.co/QtRkBg3WUA pic.twitter.com/JjPYgYfyOQ — IGN-CNIG (@IGNSpain) October 8, 2021

Между тем эксперты Национального географического института Испании (IGN) отметили усиление сейсмической активности в районе вулкана. Всего с пятницы по субботу было зарегистрировано около 100 разрядов.

IGN отметила, что в течение последних 24 часов также произошло увеличение силы землетрясений. Самое сильное землетрясение магнитудой 4,3 балла.