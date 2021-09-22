Бронювання авіаквитків між ЄС і США збільшилася на 40%

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила, що незабаром після того, як адміністрація США оголосила про зняття заборони на в’їзд в Шенген, кількість замовлень на рейси зросла на 40 відсотків за останні кілька днів.

Раніше на цьому тижні влада США заявили, що 20-місячну заборону на в’їзд буде незабаром знято для пасажирів, які прибувають з Шенгенської зони, Великобританії, Ірландії, Китаю, Індії, Південної Африки, Ірану і Бразилії.

Таким чином, згідно з новими правилами, мандрівникам з усіх перерахованих вище зон і країн буде дозволено в’їзд в США, починаючи з листопада, за умови, що у них буде доказ вакцинації проти захворювання COVID-19, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Відповідно до прес-релізу Lufthansa Group, в останні місяці компанія постійно розширює розклад рейсів між Європою і США, що свідчить про те, що вже зараз можна бронювати квитки на рейси на територію США.

Більш того, було підкреслено, що починаючи з листопада, ті, хто планує подорож в США, будуть мати в своєму розпорядженні повний спектр рейсів.

Коментуючи цю подію, генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор заявив, що зняття обмежень на поїздки – це чудова новина для всіх і важливий крок з кризи для авіакомпаній.

“З листопада сім’ї і друзі нарешті зможуть знову побачитися один з одним, а ділові партнери – особисто відновити і поглибити відносини”, – додав Шпор.

Оскільки авіакомпанія Lufthansa включила опцію цифрової реєстрації на кілька рейсів, в яких беруть участь особи, які мають сертифікат ЄС COVID-19, очікується, що процес подорожі з ЄС в США пройде більш гладко.

Таким чином, завдяки новій системі перевірки пасажири, що мають діючий сертифікат про щеплення або одужання, тепер можуть пред’явити документ через свій смартфон. Крім того, QR-коди тепер можна легко сканувати, що означає, що фізична перевірка документів більше не потрібна.

Крім того, раніше компанія оголосила, що для допуску на посадку необхідно дотримуватися певних вимог. Згідно із заявою, опублікованою Lufthansa, пасажирам забороняється носити тканинні маски на борту літака. Вони будуть допущені на посадку тільки при наявності хірургічної маски і інших безклапанних масок.

Що стосується правил вакцинації при в’їзді в США, Комісія ЄС запевнила, що всім європейцям, щепленим вакциною, схваленої EMA, буде дозволено в’їзд в країну.

Проте, оскільки США вже досить довго тримають свої кордони закритими, до цих пір неясно, чи буде дозволено в’їзд тим, хто був щеплений вакциною, включеної в список Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) для екстреного використання. Переведено за допомогою www.DeepL.com/Translator (безкоштовна версія)