Бронирование авиабилетов между ЕС и США увеличилось на 40%

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что вскоре после того, как администрация США объявила о снятии запрета на въезд в Шенген, количество заказов на рейсы выросло на 40 процентов за последние несколько дней.

Ранее на этой неделе власти США заявили, что 20-месячный запрет на въезд будет вскоре снят для пассажиров, прибывающих из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китая, Индии, Южной Африки, Ирана и Бразилии.

Таким образом, согласно новым правилам, путешественникам из всех вышеперечисленных зон и стран будет разрешен въезд в США, начиная с ноября, при условии, что у них будет доказательство вакцинации против заболевания COVID-19, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Согласно пресс-релизу Lufthansa Group, в последние месяцы компания постоянно расширяет расписание рейсов между Европой и США, что свидетельствует о том, что уже сейчас можно бронировать билеты на рейсы на территорию США.

Более того, было подчеркнуто, что начиная с ноября, те, кто планирует путешествие в США, будут иметь в своем распоряжении полный спектр рейсов.

Комментируя это событие, генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил, что снятие ограничений на поездки — это отличная новость для всех и важный шаг из кризиса для авиакомпаний.

«С ноября семьи и друзья наконец-то смогут снова увидеться друг с другом, а деловые партнеры — лично восстановить и углубить отношения», — добавил Шпор.

Поскольку авиакомпания Lufthansa включила опцию цифровой регистрации на несколько рейсов, в которых участвуют лица, имеющие сертификат ЕС COVID-19, ожидается, что процесс путешествия из ЕС в США пройдет более гладко.

Таким образом, благодаря новой системе проверки пассажиры, имеющие действующий сертификат о прививках или выздоровлении, теперь могут предъявить документ через свой смартфон. Кроме того, QR-коды теперь можно легко сканировать, что означает, что физическая проверка документов больше не нужна.

Кроме того, ранее компания объявила, что для допуска на посадку необходимо соблюдать определенные требования. Согласно заявлению, опубликованному Lufthansa, пассажирам не разрешается носить тканевые маски на борту самолета. Они будут допущены на посадку только при наличии хирургической маски и других бесклапанных масок.

Что касается правил вакцинации при въезде в США, Комиссия ЕС заверила, что всем европейцам, привитым вакциной, одобренной EMA, будет разрешен въезд в страну.

Тем не менее, поскольку США уже довольно долго держат свои границы закрытыми, до сих пор неясно, будет ли разрешен въезд тем, кто был привит вакциной, включенной в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования. Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)