Байден: “я не можу гарантувати що дефолту в США не буде”. Під загрозою статус долара як валюти

Президент США закликав республіканців припинити “грати в російську рулетку” з американською економікою, поставивши США під загрозу дефолту.

Потенційний дефолт, який може статися, якщо Конгрес країни не погодиться підвищити верхню межу державного боргу, поставить під загрозу статус долара як світової резервної валюти. Про це заявив президент США Джо Байден у понеділок, виступаючи у Білому домі.

“Нездатність підняти верхню межу боргу поставить під сумнів готовність Конгресу виконати наші зобов’язання, які ми вже взяли, а не нові. Це підірве надійність цінних паперів Міністерства фінансів, а також загрожує статусу долара як світової резервної валюти”, – сказав американський лідер.

“Кредитний рейтинг Америки буде знижений, ставки за кредитами зростуть”, – додав Байден, закликаючи своїх політичних опонентів-республіканців припинити чинити опір Конгресу підвищенню верхньої межі державного боргу. “Республіканці не просто відмовляються виконувати свою роботу, а й погрожують використати свої повноваження, щоб не дати нам виконувати свою роботу – врятувати економіку від катастрофічної події. Ми просто просимо їх не використовувати процедурні лазівки, щоб завадити нам виконувати роботу, яку вони не виконають. Ви не хочете допомагати врятувати країну, а потім зійти з дороги, щоб не знищити її”, – додав президент США.

“Вони повинні припинити грати в російську рулетку з економікою США”, – сказав американський лідер.

Байден заявив, що не може гарантувати, що США не будуть погашати свої боргові зобов’язання. Американський лідер підкреслив, що вирішення цієї проблеми буде залежати від дій республіканців у Конгресі.

Його запитали, чи можлива ситуація, коли Сполучені Штати не зможуть погасити боргові зобов’язання, оскільки Конгрес США не призупинить ліміт національного боргу. “Я не можу повірити, що результат буде саме таким, оскільки наслідки цього будуть такими жахливими. Я не вірю. Але чи можу я гарантувати це (що дефолту не буде)? Якби я міг, я б зробив, але не можу”, – відповів Байден.