Хорватія перейшла на євро

У Хорватії завершився перехід на євро — країна остаточно увійшла до Шенгенської зони і до 15 січня «позбавилася» національної валюти, що ходила раніше. У шенгенській зоні країна офіційно вважається з 1 січня. При цьому аеропорти «цілком будуть готові» до кінця березня.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року Хорватія офіційно стала членом Шенгенської зони та автоматично скасувала внутрішні кордони з рештою 26 країн Шенгенської угоди. З цього моменту в країні вівся розрахунок як у національній валюті (кунах), так і в євро, причому туристам здачу видавали тільки в євро. На момент 15 січня перехідний період офіційно завершено — поміняти куни на євро можна лише у поштових відділеннях та національному банку, причому останній їх обмінюватиме до кінця 2024 року.

При цьому для «шенгенських» туристів, які практикують переважно поїздки на особистому автотранспорті на морські курорти Хорватії, дорога суттєво спроститься — не тільки завдяки одній валюті, а й тому, що з 1 січня мандрівникам, які перетинають сухопутні кордони з Хорватії до Словенії та Угорщини. також тим, хто прибуває до країни зі Словенії та Угорщини, більше не потрібно проходити паспортний контроль. Щодо аеропортів, то внутрішні повітряні прикордонні перевірки діятимуть до 26 березня 2023 року, коли набуде чинності літній/зимовий графік Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).