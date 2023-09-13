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Як оселедець в бочці: авіакомпанії винаходять нові способи засунути в економ-клас більше туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Як оселедця в бочці: авіакомпанії винаходять нові способи засунути в економ-клас більше туристів

Винахідницькій думці авіакомпаній немає межі. Згідно з новим задумом деяких перевізників, крісла в економ-класі стануть незручнішими і дорожчими. Схоже, що мандрівники вирушатимуть до місця призначення як оселедець в бочці.

Попит на збільшення кількості місць у салоні економ-класу такий, що Airbus, згідно з офіційним повідомленням, минулого року «впровадив новий виробничий стандарт для літаків A350», зазначив британський портал The Sun. Вони по-іншому обробили боковини літака, щоб звільнити додаткових 10 см простору, що дозволить комфортно розміститися десяти пасажирам у ряд. “З усіма змінами авіакомпанії можуть додати ще 30 місць на A350-1000”, – йшлося у заяві.

Паралельно з цими змінами збільшується кількість опцій “преміум економ”, доступних у різних авіакомпаніях. Однак, щоб змусити туристів доплачувати за комфортніші місця, перевізники роблять режим економ-класу менш приємним.

Експерти пояснили, що люди просто змушені доплачувати за те, на що вони звикли розраховувати у звичайних кріслах економ-класу, а авіаперевізники навмисно роблять економічний клас менш привабливим, щоб спонукати пасажирів обирати варіанти перельоту дорожче.

«Авіакомпанії вкладають гроші в маркетинг преміальних крісел економ-класу як нового розкішного варіанту, але все ще доступного варіанту підвищення класу обслуговування для мандрівників також із низьким та середнім рівнем доходу, — пояснив дії перевізників один із фахівців. – За рахунок збільшення кількості місць при тому ж об’ємі салону – ущільнення – летить більше туристів».

Фахівці порадили парам у нових умовах вибирати в економ-класі місця біля вікна та біля проходу, залишаючи середнє місце вільним. Це збільшує ймовірність того, що ніхто не сяде між ними і залишиться додатковий простір для комфортної подорожі. Схоже, тепер туристи боротимуться за найкращі місця в салоні ще з більшою старанністю.

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