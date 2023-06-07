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Американці завдали нового удару по польотах російських туристів до Туреччини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Американці вдарили по польотах російських туристів до Туреччини, створивши нові проблеми

Ще одна «туроператорська» авіакомпанія стала жертвою американських санкцій — удар піддих по польотах російських туристів до Туреччини і нові проблеми придбав турецький перевізник Southwind, змушений масово знімати рейси на російському ринку. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на дані двох джерел на російському авіаринку. Втім, поки що критичних проблем із перевезенням не очікується, т.к. зберігається можливість «пересадити» туристів із вже купленими квитками на непідсанкційні літаки чи рейси інших авіакомпаній.

Як уточнили джерела видання, влада США заблокувала можливість для турецької авіакомпанії Southwind Airlines виконувати рейси до Росії на американських літаках. Після чого Southwind звернулася до російських авіаперевізників із проханням перевезти її пасажирів із уже проданими квитками. Саме про це повідомили обидва джерела. Найімовірніше турецькому перевізнику або пригрозили санкціями, або внести літаки Southwind Airlines до списку санкцій, що фактично заблокує можливість обслуговувати їх за кордоном.

При цьому, як додають ЗМІ, Southwind ситуацію не коментує. Туроператор Pegas Touristik, який перевозить туристів до Туреччини, зокрема на рейсах Southwind, заспокоює туристів, заявляючи, що проданих турів ця ситуація не торкнеться.

Нагадаємо, що Southwind Airlines – турецька чартерна авіакомпанія, створена навесні 2022 року в Анталії, зокрема для доставки російських туристів. Флот Southwind частково складається з колишніх літаків російської Nordwind Airlines, для польотів турецького перевізника також залучалися екіпажі Nordwind. За даними Flightradar і Planespotter, у новоствореного турецького перевізника у парку вісім Airbus та Boeing, серед яких літаків американського походження – три Boeing 737 MAX. У Росію останнім часом польоти виконувались лише на двох «Боїнгах», обидва належать американському лізингодавцю Air Lease Corporation. За даними Flightradar, останні польоти в РФ на них були виконані 1 червня. Пізніше ці літаки були поставлені на рейси з Анталії до Німеччини та Швейцарії. “До фактичного блокування польотів в РФ на Boeing 737 MAX Southwind виконувала на цих літаках по 10-12 розворотних рейсів на тиждень в міста Росії”, додає ЗМІ.

Але частину рейсів з Анталії в російські міста все ж таки було скасовано. Наприклад, політ у Новосибірськ, який мав відбутися 2 червня, два рейси до Самари (3 та 4 червня) та один до Нижнього Новгорода (3 червня). Нагадаємо, що раніше скорочувалися і рейси до Оренбурга.

Втім, поки що скорочення рейсів «неприємно, але не критично», прокоментував виданню віце-президент Асоціації туроператорів Росії. «Зараз кількість рейсів до Туреччини вища за необхідну. Але виникає тривожне питання: наскільки далеко будуть готові зайти американці?» – озвучив експерт.

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