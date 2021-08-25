Американці зможуть купити житло за допомогою криптовалют

Починаючи з цього року, покупці житла в США зможуть оплачувати іпотеку в біткоїнами.

United Wholesale Mortgage, публічно дебютувала в січні в результаті злиття зі спеціальним придбанням (SPAC), і оголосила на цьому тижні про плани приймати криптовалюту для житлових кредитів, що вважається першим для національної іпотечної індустрії.

«Ми оцінили здійсненність даної ідеї і з нетерпінням чекаємо можливості стати першою іпотечної компанією в Америці, яка буде приймати криптовалюту для погашення іпотечних платежів», – сказав у понеділок генеральний директор Мет Ишбиа в повідомленні компанії про доходи за другий квартал.

“We are evaluating the feasibility and requirements in order to accept cryptocurrency to satisfy mortgage payments.” – @Mishbia15 — United Wholesale Mortgage (@UWMlending) August 16, 2021

«Це те, над чим ми працюємо, і ми сподіваємося що, в третьому кварталі ми дійсно зможемо виконати це раніше за всіх в країні, тому що ми є лідером в області технологій та інновацій».

Іпотечна компанія з Мічигану підтвердила CNBC, що має намір почати з прийому біткойнов, хоча UWM також знаходиться в процесі оцінки ринку і інших криптовалют.

«Ми оцінюємо здійснимість і вимоги, щоб прийняти криптовалюту для виплати іпотечних платежів», – сказав Ішбія в твіттері через акаунт компанії.

UWM – другий за величиною іпотечний кредитор в країні після Quicken, кредитного гіганта з Детройта, що належить Rocket Companies – працює виключно через оптові канали, а це означає, що компанія наймає цілий флот брокерів, які потім підключають клієнтів до житлових кредитів.

Просування до децентралізованих цифровим грошам відбувається під час підвищеної уваги до криптовалют з усіх боків в США.

Оновлені правила оподаткування криптовалют є частиною законопроекту про інфраструктуру на 1 трильйон доларів, і фінансові органи, такі як міністр фінансів Джанет Йеллен, голова SEC Гері Генслер і глава ФРС Джером Пауелл, недавно говорили про те, чи слід регулювати криптовалюты.

Неясно, чи буде UWM зберігати криптовалюта, яку він приймає, або конвертувати її в фіатну валюту в момент транзакції.