Американці зможуть купити житло за допомогою криптовалют

Починаючи з цього року, покупці житла в США зможуть оплачувати іпотеку в біткоїнами.

United Wholesale Mortgage, публічно дебютувала в січні в результаті злиття зі спеціальним придбанням (SPAC), і оголосила на цьому тижні про плани приймати криптовалюту для житлових кредитів, що вважається першим для національної іпотечної індустрії.

«Ми оцінили здійсненність даної ідеї і з нетерпінням чекаємо можливості стати першою іпотечної компанією в Америці, яка буде приймати криптовалюту для погашення іпотечних платежів», – сказав у понеділок генеральний директор Мет Ишбиа в повідомленні компанії про доходи за другий квартал.

“We are evaluating the feasibility and requirements in order to accept cryptocurrency to satisfy mortgage payments.” – @Mishbia15

