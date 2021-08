Американцы смогут купить жилье с помощью криптовалюты

Начиная с этого года, покупатели жилья в США смогут оплачивать ипотеку в биткоинамы.

United Wholesale Mortgage, публично дебютировала в январе в результате слияния со специальным приобретением (SPAC), и объявила на этой неделе о планах принимать криптовалюту для жилищных кредитов, что считается первым для национальной ипотечной индустрии.

«Мы оценили осуществимость данной идеи и с нетерпением ждем возможности стать первой ипотечной компанией в Америке, которая будет принимать криптовалюту для погашения ипотечных платежей», — сказал в понедельник генеральный директор Мэтт Ишбиа в сообщении компании о доходах за второй квартал.

“We are evaluating the feasibility and requirements in order to accept cryptocurrency to satisfy mortgage payments.” – @Mishbia15

— United Wholesale Mortgage (@UWMlending) August 16, 2021