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Американцы смогут купить жилье с помощью криптовалюты

Unified Mortgage дозволить клієнтам оплачувати свою нерухомість біткоїнами

Глеб Парфененко
Американцы смогут купить жилье с помощью криптовалюты
Американці зможуть купити житло за допомогою криптовалют

Начиная с этого года, покупатели жилья в США смогут оплачивать ипотеку в биткоинамы.

United Wholesale Mortgage, публично дебютировала в январе в результате слияния со специальным приобретением (SPAC), и объявила на этой неделе о планах принимать криптовалюту для жилищных кредитов, что считается первым для национальной ипотечной индустрии.

«Мы оценили осуществимость данной идеи и с нетерпением ждем возможности стать первой ипотечной компанией в Америке, которая будет принимать криптовалюту для погашения ипотечных платежей», — сказал в понедельник генеральный директор Мэтт Ишбиа в сообщении компании о доходах за второй квартал.

«Это то, над чем мы работаем, и мы надеемся, что в третьем квартале мы действительно сможем выполнить это раньше всех в стране, так как мы являемся лидером в области технологий и инноваций».

Ипотечная компания из Мичигана подтвердила CNBC, что намерена начать с приема биткойнов, хотя UWM также находится в процессе оценки рынка и других криптовалют.

«Мы оцениваем выполнимость и требования, чтобы принять криптовалюта для выплаты ипотечных платежей», — сказал Ишби в твиттере через аккаунт компании.

UWM — второй по величине ипотечный кредитор в стране после Quicken, кредитного гиганта из Детройта, принадлежащий Rocket Companies — работает исключительно через оптовые каналы, а это означает, что компания нанимает целый флот брокеров, которые затем подключают клиентов к жилищным кредитам.

Продвижение к децентрализованным цифровым деньгам происходит во время повышенного внимания к криптовалютам со всех сторон в США.

Обновленные правила налогообложения криптовалюта является частью законопроекта об инфраструктуре на 1 триллион долларов, и финансовые органы, такие как министр финансов Джанет Йеллен, председатель SEC Гэри Генслер и глава ФРС Джером Пауэлл, недавно говорили о том, следует ли регулировать криптовалюты.

Неясно, будет ли UWM хранить криптовалюту, которую он принимает, или конвертировать ее в фиатную валюту в момент транзакции.

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