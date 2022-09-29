Акули плавають у метро та на вулицях Флориди після урагану «Ян»

Ураган “Ян” обрушився на штат Флорида зі смертельною швидкістю і завдав катастрофічних збитків. Мільйони людей залишилися без електрики, будинки повністю пішли під воду, місцями плавають акули, принесені стихією.

Президент Америки закликає мешканців евакуюватися, поки це ще можливо.

Поривчастий вітер до 240 км/год та біблійні зливи над південно-західним узбережжям штату Флорида. Ураган “Ян” – один із найсильніших ураганів в історії Америки, який продовжує просуватися вглиб країни.

Ураган навіть “приніс” акул у місцеве метро та на затоплені вулиці. Подібна катастрофа трапляється раз на 20 років, попереджають синоптики.

Ураган “Ян” був і залишатиметься дуже небезпечним ураганом, що загрожує життю. Жителі Флориди на узбережжі вже відчувають катастрофічні наслідки стихії, – сказала представник FEMA Дінн Крісвелл.

Майже два з половиною мільйони людей у ​​12 округах Флориди було евакуйовано. Влада радить усім, хто не встиг вчасно вибратися, закритися у своїх будинках і забезпечити свою безпеку. А президент США Джо Байден закликав мешканців дослухатися всіх попереджень, пов’язаних зі штормом.