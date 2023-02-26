Українці зможуть оформити паспорти ще у двох країнах Євросоюзу

Український “Паспортний сервіс” став доступним ще в двох країнах Євросоюзу.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, Державна міграційна служба розширює географію функціонування відокремлених підрозділів держпідприємства “Документ” за кордоном.

“Відтепер українці можуть оформити паспортні документи не лише у Польщі та Туреччині, а й у ще двох країнах Євросоюзу – Словаччині та Чехії”, – наголошується у повідомленні.

У МВС уточнили, що у тестовому режимі вже розпочато прийом заяв на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі. “У двох столицях європейських країн працюють мобільно-технічні комплекси – спеціально обладнані мікроавтобуси білого кольору із символікою “Паспортний сервіс””, – зазначили у міністерстві.

Громадянам України, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати одразу два паспорти: внутрішній та закордонний. Так, з 23 травня 2022 року в Україні дозволили отримати послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

З 1 листопада 2022 року в Україні зросла вартість термінового оформлення внутрішнього паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця. Зокрема, згідно з ухвалою Кабміну, вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 грн до 496 грн.