Словаччина на два тижні закрила кордони із сусідніми країнами

Рішення закрити кордони прийнято для забезпечення безпеки під час проведення в країні одразу кількох великих заходів. Так прокоментувало ситуацію Міністерство внутрішніх справ країни.

Протягом двох тижнів, поки діятиме внутрішній прикордонний контроль із чотирма країнами, відбудеться щорічний Братиславський форум глобальної безпеки GLOBSEC, зустріч членів одного з найбільших у світі мотоклубів «Ангели Ада», великий концерт, спортивні заходи та багато іншого.

У заходах очікується масова участь не лише словацьких, а й іноземних гостей.

Міністерство наголошує, що метою запровадження прикордонного контролю є забезпечення громадського порядку, а також безпека на території Словаччини.

Цілеспрямовані перевірки у пунктах в’їзду проводитимуть поліція, Збройні сили та інші силові структури.

Протягом усього часу, поки діють внутрішні перевірки на кордонах з Австрією, Чехією, Польщею та Угорщиною, в’їхати до Словаччини через одну з цих країн можна лише у певних пунктах перетину кордону.

А от мисливці, рибалки, працівники, зайняті у сільському господарстві, якщо їхня діяльність здійснюється в межах п’яти кілометрів від кордону, від перевірок звільнено. Туристів, які подорожують потягами та літаками, обмеження також не торкнуться.

Щоб прискорити процес перетину кордону протягом найближчих двох тижнів, Міністерство рекомендує всім тримати свої проїзні документи напоготові.

Громадяни ЄС можуть перетинати кордон, пред’явивши своє національне посвідчення особи. Громадяни інших країн зобов’язані пред’явити паспорт та візу.