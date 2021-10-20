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СИРІЯ

В результаті вибуху бомби в автобусі в Сирії загинули щонайменше 13 людей (Відео)

Гліб Парфененко
В результаті вибуху бомби в автобусі в Сирії загинули щонайменше 13 людей (Відео)

Щонайменше 13 людей загинули і троє отримали поранення в результаті вибуху бомби в сирійському армійському автобусі в центрі Дамаска сьогодні вранці, повідомляють державні ЗМІ з посиланням на світові інформаційні агентства.

Терористи підірвали міну, закладену біля Президентського моста в сирійській столиці, коли проїжджав автобус. Прибулі на місце сапери знешкодили другу міну в цьому районі, повідомляє офіційне агентство SANA з посиланням на ТАСС.

Associated Press відзначає, що такі напади в сирійській столиці в останні роки були рідкістю, оскільки урядові сили відбили захоплені повстанцями передмістя.

З початку конфлікту в Сирії в березні 2011 року було вбито більше 350 000 чоловік. Половина населення країни була змушена покинути свої будинки, п’ять мільйонів з яких є біженцями за кордоном.

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