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СИРИЯ

В результате взрыва бомбы в автобусе в Сирии погибли не менее 13 человек (видео)

Глеб Парфененко
В результате взрыва бомбы в автобусе в Сирии погибли не менее 13 человек (видео)

По меньшей мере 13 человек погибли и трое получили ранения в результате взрыва бомбы в сирийском армейском автобусе в центре Дамаска сегодня утром, сообщают государственные СМИ со ссылкой на мировые информационные агентства.

Террористы взорвали мину, заложенную у Президентского моста в сирийской столице, когда проезжал автобус. Прибывшие на место саперы обезвредили вторую мину в этом районе, сообщает официальное агентство SANA со ссылкой на ТАСС.

Associated Press отмечает, что такие нападения в сирийской столице в последние годы были редкостью, поскольку правительственные силы отбили захваченные повстанцами пригороды.

С начала конфликта в Сирии в марте 2011 года было убито более 350 000 человек. Половина населения страны была вынуждена покинуть свои дома, пять миллионов из которых являются беженцами за рубежом.

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