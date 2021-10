В результате взрыва бомбы в автобусе в Сирии погибли не менее 13 человек (видео)

По меньшей мере 13 человек погибли и трое получили ранения в результате взрыва бомбы в сирийском армейском автобусе в центре Дамаска сегодня утром, сообщают государственные СМИ со ссылкой на мировые информационные агентства.

Террористы взорвали мину, заложенную у Президентского моста в сирийской столице, когда проезжал автобус. Прибывшие на место саперы обезвредили вторую мину в этом районе, сообщает официальное агентство SANA со ссылкой на ТАСС.

Associated Press отмечает, что такие нападения в сирийской столице в последние годы были редкостью, поскольку правительственные силы отбили захваченные повстанцами пригороды.

С начала конфликта в Сирии в марте 2011 года было убито более 350 000 человек. Половина населения страны была вынуждена покинуть свои дома, пять миллионов из которых являются беженцами за рубежом.

#BREAKING!!!

Bombing in Damascus — 13 dead#Syria television reports 13 dead and several wounded in a terrorist attack in Damascus.

Two bombs exploded on the a-Rais bridge as a bus carrying military personnel passed by. Another bomb was neutralized by a bomb squad. pic.twitter.com/3jFzdJ7KzB

— ZionWarrior (@ZionWarrior6) October 20, 2021