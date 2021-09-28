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СИРІЯ

Теракт на півночі Сирії: один загиблий, 15 поранених

Теракти, імовірно, організували бойовики сирійського відгалуження терористичної організації РКК

Євгеній Подольський

Одна людина загинула, 15 отримали поранення в результаті вибухів в двох районах міста Джераблюс на півночі Сирії.

У місті одночасно вибухнули замінований мотоцикл і бомба, розміщена в сміттєвому баку. У числі госпіталізованих є і діти.

Вибухи, імовірно, організували бойовики сирійського відгалуження терористичної організації РКК – YPG.

Терористична організація YPG, що утримує під контролем сирійські райони Тель-Рифат і Мюнбіч, часто здійснює теракти і вилазки в напрямку міст Ель-Баб, Аазаз, Джераблюс і Афрін.

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