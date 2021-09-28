Теракт на севере Сирии: один погибший, 15 раненых

Один человек погиб, 15 получили ранения в результате взрывов в двух районах города Джераблюс на севере Сирии.

В городе одновременно взорвались заминированный мотоцикл и бомба, размещенная в мусорном баке. В числе госпитализированных есть и дети.

Взрывы, предположительно, организовали боевики сирийского ответвления террористической организации РКК — YPG.

Террористическая организация YPG, удерживающая под контролем сирийские районы Тель-Рыфат и Мюнбич, часто совершает теракты и вылазки в направлении городов Эль-Баб, Аазаз, Джераблюс и Африн.