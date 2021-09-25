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ООН: З 2011 по 2021 рік у Сирії вбили понад 350 тис. осіб

Кожен 13-й з числа загиблих - жінка і майже кожен 13-й - дитина, заявила Мішель Бачелет

Євгеній Подольський

Жертвами громадянської війни в Сирії, за підтвердженими даними, стали 350 тис. осіб, проте реальні цифри набагато вище. Про це повідомила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, виступаючи на 48-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.

Бачелет високо оцінила зусилля обмеженого числа осіб і організацій, задокументовано інформацію про жертви триваючого протягом 10 років конфлікту в Сирії.

За її словами, за підсумками проведеної роботи стало встановлено, що в результаті конфлікту в Сирії в період з березня 2011 року по березень 2021 року був вбито 350 209 чоловік.

При цьому верховний комісар підкреслила, що ця статистика заснована на ретельно проведеній роботі, однак зібрані дані не слід розглядати як повний список жертв конфлікту.

Бачелет зазначила, що кожен 13-й з числа загиблих – жінка, всього 26 727, який і майже кожен 13-й – дитина, всього 27 126.

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