Война в Сирии: каждый 13-й из числа погибших — женщина, всего 26 727, и почти каждый 13-й – ребенок

Жертвами гражданской войны в Сирии, по подтвержденным данным, стали 350 тыс. человек, однако реальные цифры намного выше. Об этом сообщила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 48-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Бачелет высоко оценила усилия ограниченного числа лиц и организаций, задокументировавших информацию о жертвах продолжающегося на протяжении 10 лет конфликта в Сирии.

По ее словам, по итогам проведенной работы стало установлено, что в результате конфликта в Сирии в период с марта 2011 года по март 2021 года было убито 350 209 человек.

При этом верховный комиссар подчеркнула, что эта статистика основана на тщательно проведенной работе, однако собранные данные не следует рассматривать как полный список жертв конфликта.

Бачелет отметила, что каждый 13-й из числа погибших — женщина, всего 26 727, и почти каждый 13-й – ребенок, всего 27 126.