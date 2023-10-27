Швеція зняла кумедну рекламу: країна втомилася, що її плутають із Швейцарією

Швеція втомилася від того, що її плутають зі Швейцарією, і вирішила покінчити з цією плутаниною раз і назавжди. Національна туристична організація Visit Sweden вирішила запустити рекламну кампанію, щоби провести чітке розмежування між двома країнами.

Щороку приблизно 85 000 людей у Google ставлять питання, чи є різними такі країни, як Швеція та Швейцарія. Дослідження, проведене Visit Sweden, показало, що половина респондентів не цілком упевнена, чи є між ними якась різниця. А днями Швеція продемонструвала креативний ролик, у якому наголосила на аспектах, які, на їхню думку, залучатимуть мандрівників.

“Ми зможемо спілкуватися про такі речі, як піщані мілини, дахи та тиша. Тим часом Швейцарія зосередиться на банках, гірських вершинах і гучних звуках, як йодль. Швейцарії залишиться ЛСД (бо ви його винайшли), а Швеції – полярне сяйво”, – йдеться у кампанії.

У рекламі наводиться порівняння: нібито шведи, як усілякі щасливці, вважають за краще “годин не спостерігати”, а от Швейцарія сконцентрована на створенні розкішних хронометрів один за одним.

За словами представників Visit Sweden, країна зовсім не проти того, щоб її час від часу плутали зі Швейцарією. Однак якщо люди протягом довгих років не можуть відрізнити дві країни, то, можливо, їм варто допомогти в цьому питанні, припустили шведи.

Згідно із закордонними ЗМІ, Schweiz Tourismus заявили, що раді бачити те, з яким гумором можна робити туристичну рекламу.

“Швейцарія цілком безпомилково впізнавана на ринку туристичних послуг. Гості з-за кордону ніколи не сплутають Швейцарію ні з якими іншими туристичними напрямками, якими б схожими не були їх назви”, – зазначили вони.

Названі “смертоносні” туристичні локації у світі. Читати тут.