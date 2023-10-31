Швеція чи Швейцарія? Набридли плутати! Шведська рада з туризму вирішила все пояснити остаточно

Рада з туризму Швеції вирішила, що настав час роз’яснити, що Швеція та Швейцарія – це не одне й те саме. За даними Visit Sweden, ці дві країни постійно плутають.

Щоб розвіяти плутанину, шведська Рада з туризму запустила нову гумористичну кампанію. І ось як, на його думку, можна відрізнити ці дві європейські країни.

Швеція випустила відео, щоб показати туристам, що вона – не Швейцарія

Відеоролик кампанії Visit Sweden під назвою „Ласкаво просимо до Швеції (а не до Швейцарії)“ поширився у соціальних мережах цього тижня.

За даними сайту новин SwissInfo, щорічно 120 000 людей задають у Google питання про те, чи є Швеція і Швейцарія однією і тією ж країною. Дослідження, проведене Visit Sweden у США, показало, що половина респондентів не знає, чи є різниця між двома країнами.

Навіть світові лідери припускають такої помилки. Минулого року під час виступу на саміті НАТО президент США Джо Байден помилково згадав Швейцарію, обговорюючи пропозицію Швеції щодо вступу до військового альянсу.

У сатиричному відеоролику офіційний представник, який стоїть на трибуні між двома шведськими прапорами, звертається до „лідерів та громадян Швейцарії“. Вона заявляє, що настав час провести чіткий кордон між двома країнами, визначивши „хто про що говорить“. Швейцарія може говорити, наприклад, про гірські вершини, йод і годинник, а Швеція має монополію на розмовах про бари на дахах, тишу і забування про час.

„Якщо обидві туристичні організації дотримуватимуться цього поділу у всьому спілкуванні із зовнішнім світом, то плутанини має бути покладено край”, – пропонує Швеція.

Чим Швеція відрізняється від Швейцарії?

Щоб зробити різницю між двома країнами чіткішими, Visit Sweden також докладно описала на своєму сайті деякі відмінності цих двох країн.

Якщо Швейцарія має один із найбільших у світі золотих запасів, то Швеція – „лісовим золотом“. Восени шведи збирають лисички – смачні жовто-жовтогарячі гриби.

Якщо вам подобаються історичні банки, вирушайте до Швейцарії, а якщо ви віддаєте перевагу прогулянкам пляжами і піщаним мілинам, то вам варто відвідати Швецію, стверджує Рада з туризму. Швеція може похвалитися 48 000 км берегової лінії та пустельними архіпелагами у Балтійському морі.

У Швейцарії можна „насолодитися вражаючими світловими шоу, створеними за допомогою проєкцій та світлодіодів“, а „у Швеції немає потреби в електриці, щоб влаштувати шоу“. У скандинавській країні є своє природне видовище – північне сяйво.

Нарешті, туристична рада нагадує, що якщо Швейцарія – це країна „багато цікавих звуків“, таких як йодлінг та коров’ячі дзвіночки, то Швеція – це місце тиші та спокою, де звукові ландшафти допоможуть „розслабитися та поєднатися з природою“.