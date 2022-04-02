Президент Шрі-Ланки оголосив надзвичайний стан у країні

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса оголосив надзвичайний стан у країні після протестів проти підвищення рівня життя, нестачі палива та тривалих відключень електроенергії.

Надзвичайний стан набув чинності сьогодні, повідомила влада. Це дає президентові більше повноважень щодо забезпечення безпеки та розширює повноваження збройних сил із затримання людей. Влада також запровадила комендантську годину, яка триватиме з 12:30 за Грінвічем сьогодні до 00:30 понеділка понеділка, повідомляють світові інформаційні агенції.

Заходи було вжито після протестів біля приватної резиденції президента, приблизно за 14 км на південь від столиці Коломбо.

Демонстрації, що розпочалися у четвер увечері, переросли у насильство. У сутичках протестувальників з поліцією постраждали понад 30 мирних жителів та 24 поліцейських. 53 демонстранти були заарештовані.

Шрі-Ланка звернулася за допомогою до Індії та Китаю у закупівлі продовольства та палива, а також до фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду. За даними Reuters, Індія почала постачати рис у Шрі-Ланку, що стало першою значною продовольчою допомогою з того часу, як Коломбо отримав кредитну лінію від Делі.

Офіційні особи, яких цитує агентство, заявили сьогодні, що індійські трейдери розпочали відвантаження 40 000 тонн рису зі швидкою доставкою до Шрі-Ланки, яка постраждала від серйозної економічної кризи. Минулого місяця Індія погодилася надати кредитну лінію у розмірі 1 мільярда доларів, щоб допомогти Шрі-Ланці вирішити гостру нестачу основних продуктів.