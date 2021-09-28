Боевая готовность: напряженность между Сербией и Косово нарастает, ситуация критическая

Значительно возросла напряженность в отношениях Сербии с Косово и заставила Сербию еще больше усилить свое военное присутствие вдоль границы. По данным France-Presse, четыре бронемашины были развернуты вдоль границы с Косово.

Миротворческие силы КФОР под руководством НАТО в Приштине заявили, что очень внимательно следят за ситуацией, чтобы иметь возможность «обеспечить безопасность и свободное передвижение всех групп населения в Косово». Патрули СДК были усилены, в том числе в северной части Косово.

Около недели назад правительство Приштины перебросило специальные полицейские подразделения на север Косово. В этом регионе преобладает сербское население. Большинство сербского меньшинства в Косово не признает правительство в Приштине, состоящий из этнических албанцев.

Решение Приштины

Развертывание косовского спецназа в северном Косово было расценено Белградом как «провокация». В выходные президент Сербии Александр Вучич распорядился повысить боеготовность некоторых армейских и полицейских подразделений, а министр обороны Небойша Стефанович посетил две военные базы вблизи границы с Косово. Незадолго до этого сербские военные самолеты несколько раз пролетали над воздушным пространством вблизи границы.

Военная напряженность была подогрета приказу правительства Косово, запрещающий использование сербских номерных знаков на транспортных средствах на территории Косово. Это мероприятие коснулась несколько тысяч сербов в Косово — особенно в сербских анклавах вокруг города Косовская Митровица на севере Косово, которые в большинстве своем все еще используют сербские регистрационные номера для автомобилей.

Однако запрет распространяется и на путешественников, прибывающих из Сербии — на границе с Косово их теперь заставляют снимать сербские номерные знаки и заменять их на косовские. Тысячи этнических сербов ежедневно протестуют против новых правил Приштины и блокируют движение к пограничным переходам.

Сербия и Россия не признают независимость Косово

Косово провозгласило свою независимость в 2008 году. Однако правительство в Белграде по-прежнему не признает статус Косово как независимого государства. По этой причине Сербия также не признает косовские автомобильные регистрационные знаки на своей территории. Россия также не признает независимость Косово — в отличие от большинства западных стран, включая США и Германию.