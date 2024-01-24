У Саудівській Аравії збудують курорт у вигляді нафтової платформи

Спочатку інформація про те, що саудівська влада має намір побудувати в Перській затоці курорт у вигляді бурової нафтової платформи, з’явилася ще 2021 року. Наразі ж опублікували конкретику.

Як повідомило видання The National, комплекс The Rig (перекладається як «бурова установка»), який має «прославити спадщину довгої нафтогазової історії Саудівської Аравії», зросте за 40 км від східного узбережжя країни, неподалік острова Аль-Джурайд та нафтового родовища Беррі. Загальна площа становитиме 30 га. На платформі буде щонайменше три готелі на 800 номерів (у тому числі з номерами, розташованими під водою) та 11 ресторанів.

Туристам запропонують відвідати аквапарк, театр, кінотеатри, скористатися послугами дайвінг-центру. Крім того, на платформі з’явиться парк розваг із трасою для швидкісних перегонів, що нагадує шланг гігантської пральної машинки, та численними екстремальними атракціонами. Передбачені причали для яхт та вертолітні майданчики.

Обійдеться проєкт не менше ніж 5 млрд доларів. Його розробкою займається компанія Oil Park Development, а фінансування здійснює Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Точна дата відкриття комплексу поки не повідомляється, але у презентації проєкту сказано, що до 2032 The Rig зможе щорічно приймати до 900 тис. туристів.

Восени ми розповідали, що шість країн Перської затоки запровадять «арабський шенген» – туристи та резиденти зможуть пересуватися регіоном, не оформлюючи додаткових віз та дозволів. Угода, яка почне діяти цього року, була підписана між МВС Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Оману, Кувейту та Бахрейну.