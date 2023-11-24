У Саудівській Аравії побудують найвищі, найдовші та найшвидші американські гірки у світі

Найвищі, найдовші та найшвидші американські гірки у світі відкриються в Саудівській Аравії у жовтні 2024 року.

Атракціон Falcon Flight (Політ Сокола) відкриється в новому тематичному парку Six Flags Qiddiya, в місті Кіддія неподалік від Ер-Ріяда. Його вагони «падатимуть» униз з висоти 195 м і розганятимуться до швидкості 251 км/год.

Зараз рекордсменом за швидкістю серед американських перегонів є атракціон Formula Rossa у парку Ferrari World в Абу-Дабі — він розвиває швидкість 240 км/год.

А найвищою гіркою у світі вважається Kingda Ka у Six Flags Great Adventure у Джексоні (штат Нью-Джерсі, США). Її висота – 138 м, швидкість руху вагонеток – 206 км/год.

Falcon Flight поб’є і рекорд довжини: довжина траси становитиме 4 250 м.