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Саудівська АравіяТуризм

У Саудівській Аравії побудують найвищі, найдовші та найшвидші американські гірки у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Саудівській Аравії побудують найвищі, найдовші та найшвидші американські гірки у світі

Найвищі, найдовші та найшвидші американські гірки у світі відкриються в Саудівській Аравії у жовтні 2024 року.

Атракціон Falcon Flight (Політ Сокола) відкриється в новому тематичному парку Six Flags Qiddiya, в місті Кіддія неподалік від Ер-Ріяда. Його вагони «падатимуть» униз з висоти 195 м і розганятимуться до швидкості 251 км/год.

Зараз рекордсменом за швидкістю серед американських перегонів є атракціон Formula Rossa у парку Ferrari World в Абу-Дабі — він розвиває швидкість 240 км/год.

А найвищою гіркою у світі вважається Kingda Ka у Six Flags Great Adventure у Джексоні (штат Нью-Джерсі, США). Її висота – 138 м, швидкість руху вагонеток – 206 км/год.

Falcon Flight поб’є і рекорд довжини: довжина траси становитиме 4 250 м.

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