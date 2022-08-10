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На американських гірках у Туреччині поїзд зійшов з рейок, є загиблі та поранені

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На американських гірках у Туреччині поїзд зійшов з рейок, є загиблі та поранені

Одна людина загинула, троє постраждали внаслідок аварії на американських гірках у Туреччині.

Поїзд у парку розваг у повіті Гіресун на півночі Туреччини зійшов із рейок і впав на землю. Внаслідок інциденту постраждали 27-річний співробітник поліції, її чоловік, також співробітник поліції, та ще двоє людей.

Постраждалих госпіталізовано, жінка-поліцейська померла у медичній установі. Стан решти трьох поранених добрий, двоє з них отримали лише легкі поранення, повідомив мер Гіресуна Енвер Юньлю.

У справі ведеться адміністративно-судове розслідування, поки затримано трьох осіб.

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