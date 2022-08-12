У Німеччині понад 30 людей постраждали під час аварії у парку атракціонів

Не менше 34 людей постраждали під час аварії в парку атракціонів «Леголенд» у німецькому Гюнцбурзі. Двоє з постраждалих зазнали серйозних травм.

Інцидент стався на американських гірках, коли одна з вагонеток різко загальмувала, після чого на великій швидкості в неї врізалися інші вагонетки.

На місце події прибули рятувальники, медики, три вертольоти. Поліція розслідує обставини події.

Парк “Леголенд” у Гюнцбурзі працює з 2002 року, він розташований на території понад 40 га.

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