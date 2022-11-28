Саудівська Аравія будує величезний аеропорт із 6 паралельними злітно-посадковими смугами в Ер-Ріяді

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман сьогодні оголосив про плани з реконструкції столичного аеропорту Ер-Ріяда і перетворення його на величезний авіаційний вузол з шістьма паралельними злітно-посадковими смугами, який зможе обслуговувати до 120 мільйонів пасажирів до 2030 року, повідомляє агентство Saudi SPA, яке цитує Reuters.

Саудівський державний інвестиційний фонд (PIF) фінансуватиме будівництво Міжнародного аеропорту імені короля Салмана, який займатиме площу 57 квадратних кілометрів і включатиме в себе аеропорт імені короля Халеда.

Створення нового авіаційного хаба дозволить створити 103 000 прямих та непрямих робочих місць. Очікується, що до 2050 року він перевозитиме 185 мільйонів пасажирів та 3,5 мільйона тонн вантажів.

Аеропорт Ер-Ріяда планується зробити базою абсолютно нової авіакомпанії RIA, яка конкуруватиме з гігантами регіону Перської затоки Emirates та Qatar Airways, повідомляє BTA.