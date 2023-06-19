Мессі заплатять 25 мільйонів доларів за відпочинок у Саудівській Аравії

Міністерство туризму Саудівської Аравії та аргентинський форвард уклали угоду, яка має сприяти покращенню образу країни у світі, передає Sports.

У травні 2022 року Мессі вперше відвідав Саудівську Аравію. Відпочивши на Червоному морі, він виклав фотографію у Instagram. Вважається, що з цього розпочалося співробітництво футболіста та міністерства, а цей візит приніс Ліонелю близько 2 мільйонів доларів.

За даними The New York Times, Мессі отримає близько 25 мільйонів доларів протягом трьох років за цим контрактом.

Йдеться про участь у комерційних активностях, постах у соціальних мережах та оплачуваних відпустках у Саудівській Аравії, які футболіст має проводити разом із сім’єю. Мессі повинен ділитися фотографіями зі своїх поїздок та позначати їх схваленим міністерством хештегом.

У контракті Мессі з Міністерством туризму Саудівської Аравії є такі пункти: