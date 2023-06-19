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Саудівська АравіяСпортТуризм

Мессі заплатять 25 мільйонів доларів за відпочинок у Саудівській Аравії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Мессі заплатять 25 мільйонів доларів за відпочинок у Саудівській Аравії

Міністерство туризму Саудівської Аравії та аргентинський форвард уклали угоду, яка має сприяти покращенню образу країни у світі, передає Sports.

У травні 2022 року Мессі вперше відвідав Саудівську Аравію. Відпочивши на Червоному морі, він виклав фотографію у Instagram. Вважається, що з цього розпочалося співробітництво футболіста та міністерства, а цей візит приніс Ліонелю близько 2 мільйонів доларів.

За даними The New York Times, Мессі отримає близько 25 мільйонів доларів протягом трьох років за цим контрактом.

Мессі заплатять 25 мільйонів доларів за відпочинок у Саудівській Аравії

Йдеться про участь у комерційних активностях, постах у соціальних мережах та оплачуваних відпустках у Саудівській Аравії, які футболіст має проводити разом із сім’єю. Мессі повинен ділитися фотографіями зі своїх поїздок та позначати їх схваленим міністерством хештегом.

Мессі заплатять 25 мільйонів доларів за відпочинок у Саудівській Аравії

У контракті Мессі з Міністерством туризму Саудівської Аравії є такі пункти:

  • Близько 2 мільйонів доларів – за одну сімейну відпустку на рік тривалістю п’ять днів або за дві щорічні відпустки по три дні кожен. Витрати та п’ятизіркове проживання для Мессі та до 20 членів його сім’ї та друзів мають бути сплачені урядом країни.
  • Ще 2 мільйони доларів – за просування Саудівської Аравії в акаунтах футболіста у соціальних мережах 10 разів на рік, окремо від реклами відпустки у королівстві.
  • Ще близько 2 мільйонів доларів – за участь у щорічній туристичній кампанії у Саудівській Аравії.
  • Ще 2 мільйони доларів – за благодійність та публічні виступи.

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