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ИТАЛИЯ

Полиция в Риме разгоняет водометами и слезоточивым газом демонстрантов против сертификатов COVID

Глеб Парфененко
Полиция в Риме разгоняет водометами и слезоточивым газом демонстрантов против сертификатов COVID

Власти Рима применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов на марше против сертификатов COVID. Противники введенного в стране документа потребовали отставки премьер-министра Марио Драги. Протестующие скандировали «Нет сертификата!» и «Свобода! Свобода!» Некоторые из них, чьи лица были закрыты масками, вели себя агрессивно и бросали предметы в полицейских.

Группа демонстрантов попыталась ворваться в штаб-квартиру крупнейшего профсоюза — Всеобщей конфедерации труда Италии. Они прорвались через главный вход в здание, но затем были отражены сотрудниками правоохранительных органов.

Полицейское управление Рима опубликовало заявление, в котором говорится, что реакция сотрудников правоохранительных органов была «соразмерной» поведения буйных демонстрантов.

По сообщениям местных СМИ, в акции протеста в Риме приняли участие более 10 000 человек. Демонстрации против сертификатов прошли в нескольких центральных районах столицы, но насильственные инциденты были зафиксированы только у дворца Чиги, сообщает БГНЕС.

Большая акция протеста прошла также в Милане. По сообщениям местных СМИ, столкновений с сотрудниками правоохранительных органов в северной итальянской столице не было.

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