Кровавое нападение с ножом и арбалетом в Нидерландах, есть погибшие и раненые (видео)

Два человека были убиты и еще двое ранены в результате нападения с ножом в городе Алмело, сообщила голландская полиция.

«Два человека были убиты в результате нападения с ножом. Еще один человек был ранен. Один подозреваемый задержан, он также ранен», — отметили правоохранительные органы в своем сообщении в Twitter.

Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo #rtvoost pic.twitter.com/35sNdUFkQl — RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021

Телеканал RTV Oost показал кадры, на которых человек стреляет из арбалета с балкона. Пока неясно, был ли он причастен к инциденту. Полиция была вынуждена открыть огонь, сообщает BGNES.

Голландские СМИ сообщили, что на месте происшествия находилось не менее шести машин скорой помощи и гораздо больше полицейских машин. Тела раненых были обнаружены в квартире после задержания нападающего с арбалетом. Полиция расследует этот инцидент.