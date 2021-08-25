Рекордное количество мигрантов была поймана при попытке въезда в Великобританию

Власти Великобритании заявили, что в субботу они задержали 828 нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в королевство через Ла-Манш. По данным МВД, это рекордное количество за один день, сообщает BBC.

«В субботу британские власти спасли и перехватили 828 человек на 30 небольших лодках».

В тот же день власти Франции задержали 193 человека на 10 лодках.

Предыдущий рекорд был установлен 12 августа. Тогда британским властям удалось поймать 592 нелегала, и с начала года на остров прибыло 12,5 тысячи человек.

Мигранты пытаются въехать в Великобританию через Францию, потому что они думают, что им будет легче легализовать свое проживание, получить и социальные льготы.