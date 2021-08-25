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Рекордна кількість мігрантів була спіймана при спробі в’їзду до Великобританії

У суботу влада затримала 828 нелегальних мігрантів

Гліб Парфененко
Рекордна кількість мігрантів була спіймана при спробі в'їзду до Великобританії
dnes

Влада Великобританії заявила, що в суботу вони затримали 828 нелегальних мігрантів, які намагалися проникнути в королівство через Ла-Манш. За даними МВС, це рекордна кількість за один день, повідомляє BBC.

«В суботу британська влада врятували і перехопили 828 чоловік на 30 невеликих човнах».

У той же день влада Франції затримали 193 особи на 10 човнах.

Попередній рекорд був встановлений 12 серпня. Тоді британській владі вдалося спіймати 592 нелегала, і з початку року на острів прибуло 12,5 тисячі осіб.

Мігранти намагаються в’їхати до Великобританії через Францію, тому що вони думають, що їм буде легше легалізувати своє проживання, отримати роботу і соціальні пільги.

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