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Правительство Великобритании признало сертификат вакцинации Турции

Евгений Подольский

Правительство Великобритании включило Турцию в список стран, сертификаты, о вакцинации которых оно признает, что избавляет прибывающих оттуда от необходимости уходить на 10-дневную самоизоляцию. Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта королевства.

Помимо Турции к странам Евросоюза, Швейцарии, США и ряду других направлений добавлены еще 36 государств, в том числе, Бразилия, Гана, Гонконг, Индия, Пакистан и ЮАР.

Решение вступает в силу со следующей недели.

В прошлом месяце власти Великобритании исключили Турцию из так называемого “красного списка” по COVID-19. Начиная 22 сентября прибывающим из Турции больше не нужно самоизолироваться в специально отведенных для этого отелях.

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