Британія визнала сертифікат вакцинації Туреччини

Уряд Великобританії включив Туреччину в список країн, сертифікати, про вакцинацію яких вона визнає, що позбавляє прибуваючих звідти від необхідності йти на 10-денну самоізоляцію. Про це йдеться в заяві Міністерства транспорту королівства.

Крім Туреччини до країн Євросоюзу, Швейцарії, США та ряду інших напрямків додані ще 36 держав, в тому числі, Бразилія, Гана, Гонконг, Індія, Пакистан та ПАР.

Рішення вступає в силу з наступного тижня.

Минулого місяця влада Великобританії виключили Туреччину з так званого “червоного списку” по COVID-19. Починаючи 22 вересня прибувають з Туреччини більше не потрібно самоізолюватись в спеціально відведених для цього готелях.