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Елизавета II начала готовить восьмилетнего правнука к роли короля

Глеб Парфененко
Елизавета II начала готовить восьмилетнего правнука к роли короля

Королева Великобритании Елизавета II готовит правнука Джорджа на роль короля, пишет Woman’s Day.

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон — второй в очереди на престол после отца. Согласно источникам, королева начала готовить к престолу восьмилетнего мальчика. Она принимает с ним частные аудиенции, а также проводит больше времени со своим правнуком. При этом такие уроки принцу Уильяму давали с 13 лет.

Журналисты назвали Джорджа беззаботным ребенком, влюбленным в футбол и охота на насекомых в саду. Родители принца сказали ему, что однажды он может получить корону. Источники утверждают, что ребенок начал осознавать особое отношение к нему членов королевской семьи.

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