Южнокорейский интернет-провайдер подал в суд на Netflix через сериал «Игра в кальмара»

Успех южнокорейской драмы «Игра в кальмары» побудил местного провайдера широкополосного доступа подать в суд, чтобы заставить производителя, Netflix, заплатить за огромный рост сетевого трафика. Это последняя горячая точка в споре о том, кто должен нести бремя растущих затрат на передачу данных, вызванных глобальным бумом потоковой передачи.

Популярный сериал Netflix «Игра в кальмары» из Южной Кореи стал хитом во всем мире. Разработчики превратили доцифровые детские игры, такие как «Красный свет, зеленый свет», в смертельные испытания. Игровая площадка, в которой игроки останавливаются и бегут по команде, является одной из шести детских смертельных игр, представленных в кровавом триллере, названном в честь южнокорейского варианта игры, в которую в 1970-х и 1980-х годах играли с использованием доски, нарисованной на песке. .

Вскоре после премьеры 17 сентября сериал стал первым корейским продуктом, ставшим самым популярным сериалом Netflix в США. А потоковые сериалы создают большой сетевой трафик.

Спрос на пропускную способность интернета в последние годы беспрецедентно вырос. Пандемия усилила эту тенденцию: работа из дома вызвала большой объем интернет-трафика.

«Каждый терабайт данных, потребленных сверх текущего уровня, стоит около 50 миллионов фунтов стерлингов», — говорит Марк Аллера, генеральный директор потребительского подразделения British Telecom. — Только за последний год мы зафиксировали четыре терабайта дополнительного потребления, и затраты на поддержание этого роста огромны.

Подавляющая часть ежедневной пропускной способности, до 80%, занята лишь несколькими компаниями, такими как YouTube, Facebook, Netflix и игровая компания Activision Blizzard.

Правила, которые удерживают такие компании, как British Telecom, от перекладывания части затрат на основные факторы роста пропускной способности, — это так называемые правила. правила сетевого нейтралитета, которые гарантируют, что весь интернет-трафик обрабатывается одинаково. Аллера говорит, что правила не подходят для эпохи стриминга.

« Многие принципы сетевого нейтралитета чрезвычайно ценны, мы не пытаемся удерживать или маргинализировать игроков, но нам нужно быть более эффективными в координации спроса на потоковую передачу. Когда эти правила создавались 25 лет назад, никто не думал, что четыре или пять компаний будут отвечать за 80 процентов. трафик в глобальном Интернете. Они не вносят никакого вклада в предоставляемые им услуги; — Это неправильно, — говорит Аллера.

Сторонники сетевого нейтралитета опасаются, что любое изменение его основных принципов может привести к тому, что интернет-провайдеры в конечном итоге решат заблокировать или снизить скорость определенных услуг, а также ускорить работу других, которые платят комиссию, что, в свою очередь, повлияет на потребителей.

Стриминговые компании утверждают, что на самом деле они платят за доставку своего контента через технические системы, которые резко сокращают расходы интернет-провайдеров. Netflix имеет всемирную сеть проприетарных серверов, которые поставляют «Squid Game» или «Bridgerton» в Интернет, эквивалентный порогу ISP. Говорят, что потоковый гигант платит миллиарды «транзитных сборов».

Бум потребления данных и связанная с этим потребность в управлении и оплате пропускной способности будут расти с головокружительной скоростью. По данным консалтинговой группы Communications Chambers, в 2011 году средняя семья потребляла 17 ГБ интернет-данных в месяц. До прошлого года этот показатель составлял в среднем 429 ГБ. В ноябре Disney заявила, что ожидает «головокружительного» спроса на видеоконтент. В ближайшие два года он увеличится в десять раз .