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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

52% британцев считают Brexit ошибкой и хотят нового референдума

Глеб Парфененко
52% британцев считают Brexit ошибкой и хотят нового референдума

Чуть больше половины взрослых жителей Великобритании считают, что выход из Европейского Союза был неудачным. Таковы данные последнего опроса Savanta ComRes.

Согласно ему, 52% британцев считают, что Brexit достиг очень малого, а 36% считают, что выход из ЕС был правильным решением, сообщает Euroactiv. Половина британцев хотят нового референдума по Brexit.

Проблемы с цепочкой поставок, включая нехватку водителей грузовиков, которая, как считается, является следствием Brexit, привели к дефициту бензина в Великобритании, который длится уже третью неделю.

Каждый пятый избиратель в партии Бориса Джонсона считает, что попытка вернуться в ЕС повысит шансы консерваторов на следующих выборах, сообщает bloombergtv.bg.

Лейбористы и либерал-демократы более чем в три раза чаще говорят о провале Brexit.

Отношения с ЕС остаются сложными на фоне опасений по поводу реализации нового Соглашения о торговле и сотрудничестве и североирландского протокола, Великобритания хочет вернуть на первый план.

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