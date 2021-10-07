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ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

52% Британців вважають Brexit помилкою і хочуть нового референдуму

Гліб Парфененко
52% Британців вважають Brexit помилкою і хочуть нового референдуму

Трохи більше половини дорослих жителів Великобританії вважають, що вихід з Європейського Союзу був невдалим. Такі дані останнього опитування Savanta ComRes.

Згідно з ним, 52% британців вважають, що Brexit досяг дуже малого, а 36% вважають, що вихід з ЄС був правильним рішенням, повідомляє Euroactiv. Половина британців хочуть нового референдуму по Brexit.

Проблеми з ланцюжком поставок, включаючи брак водіїв вантажівок, який, як вважається, є наслідком Brexit, привели до дефіциту бензину в Великобританії, який триває вже третій тиждень.

Кожен п’ятий виборець в партії Бориса Джонсона вважає, що спроба повернутися в ЄС підвищить шанси консерваторів на наступних виборах, повідомляє bloombergtv.bg.

Лейбористи і ліберал-демократи більш ніж в три рази частіше говорять про провал Brexit.

Відносини з ЄС залишаються складними на тлі побоювань з приводу реалізації нової Угоди про торгівлю та співробітництво і північноірландського протоколу, який Великобританія хоче повернути на перший план.

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