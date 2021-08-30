«Еще жив». Папа Франциск прокомментировал сообщение о своей отставке

Папа косвенно опроверг участились в Италии домыслы о его скорой отставке. Франциск дал интервью испанскому радио COPE.

Сегодня радиостанция передала отрывки из длинного интервью Франциска, которое будет транслироваться завтра. Их цитируют итальянские телеканалы и агентство ANSA.

Папа, когда его попросили прокомментировать слухи в итальянских СМИ о его якобы скорой отставке по состоянию здоровья, сказал: — Я все еще жив. Когда Папа болеет, бывает или ветер, или ураган Конклав.

Болезнь Папы

Франциск, говорят о кишечное заболевание, в связи с которым его прооперировали в июле, сказал, не вдаваясь в подробности, что его жизнь спасла опытная медсестра.

12 сентября Папа отправляется в Будапешт, а затем совершает паломничество в Словакию.