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“Ще живий”. Папа Франциск прокоментував повідомлення про свою відставку

Євгеній Подольський

Папа побічно спростував почастішалі в Італії домисли про його швидку відставку. Франциск дав інтерв’ю іспанському радіо COPE.

Сьогодні радіостанція передала уривки з довгого інтерв’ю Франциска, яке транслюватиметься завтра. Їх цитують італійські телеканали і агентство ANSA.

Папа, коли його попросили прокоментувати чутки в італійських ЗМІ про його нібито швидку відставку за станом здоров’я, сказав: – Я все ще живий. Коли Папа хворіє, буває або вітер, або ураган Конклав.

Хвороба Папи

Франциск, кажуть про кишкове захворювання, в зв’язку з яким його прооперували в липні, сказав, не вдаючись у подробиці, що його життя врятувала досвідчена медсестра.

12 вересня Папа вирушає в Будапешт, а потім здійснює паломництво до Словаччини.

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